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В Рязанской области случился пожар
Информация о пожаре поступила 2 мая в 19:03. Загорелась баня в селе Огородниково Спасского района. На тушение выезжали пять человек и две единицы техники. Площадь возгорания составила 12 квадратных метров. По предварительной информации ведомства, причина пожара — неисправность дымохода печи. Пострадавших нет.

В Рязанской области случился пожар. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Информация о пожаре поступила 2 мая в 19:03. Загорелась баня в селе Огородниково Спасского района.

На тушение выезжали пять человек и две единицы техники. Площадь возгорания составила 12 квадратных метров.

По предварительной информации ведомства, причина пожара — неисправность дымохода печи.

Пострадавших нет.