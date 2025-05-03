В Рязанской области случился пожар
Информация о пожаре поступила 2 мая в 19:03. Загорелась баня в селе Огородниково Спасского района. На тушение выезжали пять человек и две единицы техники. Площадь возгорания составила 12 квадратных метров. По предварительной информации ведомства, причина пожара — неисправность дымохода печи. Пострадавших нет.
В Рязанской области случился пожар. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Информация о пожаре поступила 2 мая в 19:03. Загорелась баня в селе Огородниково Спасского района.
На тушение выезжали пять человек и две единицы техники. Площадь возгорания составила 12 квадратных метров.
По предварительной информации ведомства, причина пожара — неисправность дымохода печи.
Пострадавших нет.