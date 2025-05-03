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В Рязанской области мужчина угнал автомобиль
По предварительной информации полиции, мужчина приехал в Клепиковский район работать на ферме. Вскоре злоумышленник решил, что ему мало платят. Мужчина получил часть зарплаты, выпил и решил вернуться домой, не дожидаясь расчета. Отмечается, что он знал, где хранятся ключи от служебного автомобиля, и взял машину. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ, по которой грозит до пяти лет лишения свободы.

В деревне Макеево Клепиковского района угнали автомобиль. Об этом 3 мая сообщила пресс-служба регионального УМВД в соцсетях.

Руководитель сельхозпредприятия рассказал, что утром с территории фермы пропал автомобиль ВАЗ.

Оперативники уголовного розыска выяснили, что утром не вышел на работу один из сотрудников — 41-летний житель соседнего региона. Мужчины не оказалось и в доме, где он проживал.

Полицейские предположили, что работник уехал с фермы на служебном автомобиле. Машину объявили в розыск.

Вскоре инспекторы ДПС остановили пропавший автомобиль на въезде в Рязанский район. За рулем был пьяный 41-летний мужчина. Злоумышленника задержали.

По предварительной информации полиции, мужчина приехал в Клепиковский район работать на ферме. Вскоре злоумышленник решил, что ему мало платят.

Мужчина получил часть зарплаты, выпил и решил вернуться домой, не дожидаясь расчета. Отмечается, что он знал, где хранятся ключи от служебного автомобиля, и взял машину.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ, по которой грозит до пяти лет лишения свободы.