В Рязанской области горел нежилой дом
1 мая в 20:55 поступила информация о пожаре в нежилом доме в Ряжске. Его тушили 11 человек и четыре единицы техники. Площадь пожара составила 18 квадратных метров. По предварительной информации регионального ГУ МЧС, причина пожара — неосторожное обращение с огнем.
В Рязанской области горел нежилой дом. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС в соцсетях.
1 мая в 20:55 поступила информация о пожаре в нежилом доме в Ряжске. Его тушили 11 человек и четыре единицы техники.
Площадь пожара составила 18 квадратных метров.
По предварительной информации регионального ГУ МЧС, причина пожара — неосторожное обращение с огнем.