В Краснодарском крае после атаки ВСУ пострадали четыре человека

Ночью 3 мая черноморское побережье Краснодарского края подверглось массированной атаке ВСУ. Об этом сообщил в соцсетях губернатор региона Вениамин Кондратьев.

По его словам, самые серьезные последствия — в Новороссийске. Отмечается, что повреждены три многоквартирных дома. Пострадали двое взрослых и два ребенка.

Также в Новороссийске обломки БПЛА повредили три резервуара на зерновом терминале. По предварительным данным губернатора, пострадавших нет, пожарные тушили огонь.

Кроме того, обломки беспилотников упали в станице Тамань Темрюкского района, в селах Юровка и Цибанобалка под Анапой. Уточняется, что повреждены частные дома, жители не пострадали.

Помимо этого, ВСУ атаковали Ростовскую область. По данным исполняющего обязанности губернатора Юрия Слюсаря, БПЛА уничтожили в Новошахтинске, Каменске, Октябрьском (сельском), Усть-Донецком и Целинском районах.

Отмечается, что из-за падения обломков дронов загорелась крыша двух домов в поселке Целина. Из одного их них эвакуирована семья из пяти человек: двух родителей и троих детей. Второй дом был нежилой.

По предварительным данным Слюсаря, никто не пострадал.

Как сообщило Минобороны в соцсетях, за прошедшую ночь над российскими регионами сбили 170 украинских БПЛА самолетного типа:

96 беспилотников перехватили над Республикой Крым;

47 — над Краснодарским краем;

девять — над Ростовской областью;

восемь — над Брянской областью;

восемь — над Курской областью;

два — над Белгородской областью.

Кроме того, над акваторией Черного моря сбили восемь крылатых ракет воздушного базирования «Storm Shadow» и три украинских управляемых ракеты «Нептун-МД».

С 2:00 до 5:00 дежурными огневыми средствами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены 14 безэкипажных катеров ВСУ.

На видео — момент атаки украинского БПЛА по ЖК в Новороссийске