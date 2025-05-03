В Краснодарском крае после атаки ВСУ пострадали четыре человека

Ночью 3 мая черноморское побережье Краснодарского края подверглось массированной атаке ВСУ. Об этом
По его словам, самые серьезные последствия — в Новороссийске. Отмечается, что повреждены три многоквартирных дома. Пострадали двое взрослых и два ребенка.
Также в Новороссийске обломки БПЛА повредили три резервуара на зерновом терминале. По предварительным данным губернатора, пострадавших нет, пожарные тушили огонь.
Кроме того, обломки беспилотников упали в станице Тамань Темрюкского района, в селах Юровка и Цибанобалка под Анапой. Уточняется, что повреждены частные дома, жители не пострадали.
Помимо этого, ВСУ атаковали Ростовскую область. По
Отмечается, что из-за падения обломков дронов загорелась крыша двух домов в поселке Целина. Из одного их них эвакуирована семья из пяти человек: двух родителей и троих детей. Второй дом был нежилой.
По предварительным данным Слюсаря, никто не пострадал.
Как сообщило Минобороны в соцсетях, за прошедшую ночь над российскими регионами сбили 170 украинских БПЛА самолетного типа:
- 96 беспилотников перехватили над Республикой Крым;
- 47 — над Краснодарским краем;
- девять — над Ростовской областью;
- восемь — над Брянской областью;
- восемь — над Курской областью;
- два — над Белгородской областью.
Кроме того, над акваторией Черного моря сбили восемь крылатых ракет воздушного базирования «Storm Shadow» и три украинских управляемых ракеты «Нептун-МД».
С 2:00 до 5:00 дежурными огневыми средствами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены 14 безэкипажных катеров ВСУ.
На видео — момент атаки украинского БПЛА по ЖК в Новороссийске