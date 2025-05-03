В Госдуме предложили сделать выходными рабочие дни между майскими праздниками

Депутат Игорь Антропенко считает, что дни с 1 по 9 мая нужно сделать выходными без перерыва на несколько рабочих дней. Так, по мнению автора инициативы, россияне смогут подготовиться к дачному сезону и выполнить все нужные работы на участках. Также Антропенко отметил, что наличие рабочих дней между праздниками и постоянные разъезды в связи с этим не дают возможности полноценно отдохнуть.

В Госдуме предложили сделать выходными рабочие дни между майскими праздниками. С соответствующей инициативой выступил депутат Игорь Антропенко, передало 3 мая ТАСС.

Он считает, что дни с 1 по 9 мая нужно сделать выходными без перерыва на несколько рабочих дней.

Так, по мнению автора инициативы, россияне смогут подготовиться к дачному сезону и выполнить все нужные работы на участках.

Также Антропенко отметил, что наличие рабочих дней между праздниками и постоянные разъезды в связи с этим не дают возможности полноценно отдохнуть.