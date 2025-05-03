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В фотоловушку Окского заповедника попали косуля и лось
Кадры сделали в пятницу, 2 мая. Также фотоловушка засняла стадо кабанов. «По современной систематике, лосей, косуль и кабанов, вместе с китами, дельфинами и бегемотами относят к отряду Китопарнокопытные. Не все обладатели раздвоенных копыт близки друг другу по происхождению. Лоси и косули относятся к подотряду Жвачные, а кабаны — к подотряду Свинообразные», — отметила Надежда Панкова, старший научный сотрудник.

В фотоловушку Окского заповедника попали косуля и лось. Об этом сообщили в соцсетях заповедника.

Кадры сделали в пятницу, 2 мая.

Также фотоловушка засняла стадо кабанов.

«По современной систематике, лосей, косуль и кабанов, вместе с китами, дельфинами и бегемотами относят к отряду Китопарнокопытные. Не все обладатели раздвоенных копыт близки друг другу по происхождению. Лоси и косули относятся к подотряду Жвачные, а кабаны — к подотряду Свинообразные», — отметила Надежда Панкова, старший научный сотрудник.

Фото: Telegram-канал Окского заповедника