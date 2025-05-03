В ДТП с мопедом в Рязанской области пострадали двое подростков

Авария случилась около 14:00 2 мая на перекрестке у деревни Юмашево. Столкнулись автомобиль Renault Logan и мопед Racer, за рулем которого был 16-летний житель села Береговая Погореловка. По предварительным данным, мопед ехал по правому краю дороги в сторону Рязани. Около поворота на Юмашево резко повернул налево и врезался в крыло попутного Renault Logan. Водителя мопеда госпитализировали в Новомичуринскую межрайонную больницу. Его пассажир 2007 года рождения также обращался за медпомощью. Полиция проводит проверку.

В ДТП с мопедом в Пронском районе пострадали двое подростков. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Авария случилась около 14:00 2 мая на перекрестке у деревни Юмашево. Столкнулись автомобиль Renault Logan и мопед Racer, за рулем которого был 16-летний житель села Береговая Погореловка.

По предварительным данным, мопед ехал по правому краю дороги в сторону Рязани. Около поворота на Юмашево резко повернул налево и врезался в крыло попутного Renault Logan.

Водителя мопеда госпитализировали в Новомичуринскую межрайонную больницу. Его пассажир 2007 года рождения также обращался за медпомощью.

Отмечается, что полиция проводит проверку.

На несовершеннолетнего водителя мопеда составили административные протоколы за управление транспортным средством без прав и шлема. Пассажира также накажут. Уточняется, что он ехал без шлема.

На многодетную мать 16-летнего водителя составили административный протокол по части 1 статьи 5.35 КоаП РФ (ненадлежащие исполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).