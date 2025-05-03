Рязанец выставил на продажу ВАЗ-2104 с минимальным пробегом за 600 тысяч
Год выпуска автомобиля — 2012. Отмечается, что на кузове нет ни одного «жучка», пороги и днище — в идеальном состоянии. Владелец уточнил, что автомобиль в городе не эксплуатировался, использовался только летом. Пробег, намотанный за 13 лет, составляет 4650 километров. На заднем сиденье сохранился заводской целлофан. Цена, актуальная на 3 мая, — 600 000 рублей, потом продавец обещает поднять цену.
В Шиловском районе выставили на продажу ВАЗ-2104 с минимальным пробегом за 600 тысяч рублей. Соответствующее объявление опубликовали на Avito.
Год выпуска автомобиля — 2012. Отмечается, что на кузове нет ни одного «жучка», пороги и днище — в идеальном состоянии.
Владелец уточнил, что автомобиль в городе не эксплуатировался, использовался только летом.
Пробег, намотанный за 13 лет, составляет 4650 километров.
На заднем сиденье сохранился заводской целлофан.
Цена, актуальная на 3 мая, — 600 000 рублей, потом продавец обещает поднять цену.
Фото: сайт Avito