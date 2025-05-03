Рязанцы пожаловались на агрессивного охранника в Олимпийском городке

Инцидент произошел в 23:28 2 мая. Отмечается, что рязанцы выезжали со двора не с той стороны, из-за чего охранник выбежал и начал кричать. «Мы не провоцировали работника, разговаривали вежливо, на что он в ответ крикнул пару резких фразочек… Причем в машине спал шестимесячный малыш… Я прошу обратить внимание на ситуацию», — заключили в посте.

Рязанцы пожаловались на агрессивного охранника на территории ЖК в Олимпийском городке. Пост об этом появился в соцсетях.

Инцидент произошел в 23:28 2 мая. Отмечается, что рязанцы выезжали со двора не с той стороны, из-за чего охранник выбежал и начал кричать.

«Мы не провоцировали работника, разговаривали вежливо, на что он в ответ крикнул пару резких фразочек… Причем в машине спал шестимесячный малыш… Я прошу обратить внимание на ситуацию», — заключили в посте.