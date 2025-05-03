Россиянам напомнили о графике работы 7 мая
Отмечается, что рабочий день в среду, 7 мая не будет сокращенным. «Восьмое мая — это не праздничный день, а обычный выходной, поэтому 7 мая мы будем работать в обычном режиме, это обычный рабочий день», — отметил депутат Нилов. Он уточнил, что 8 мая — обычный выходной день, перенесенный с воскресенья, 23 февраля.
Россиянам напомнили о графике работы 7 мая. Об этом
Отмечается, что рабочий день в среду, 7 мая не будет сокращенным.
«Восьмое мая — это не праздничный день, а обычный выходной, поэтому 7 мая мы будем работать в обычном режиме, это обычный рабочий день», — отметил Нилов.
Он уточнил, что 8 мая — обычный выходной день, перенесенный с воскресенья, 23 февраля.