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Россиянам напомнили о графике работы 7 мая
Отмечается, что рабочий день в среду, 7 мая не будет сокращенным. «Восьмое мая — это не праздничный день, а обычный выходной, поэтому 7 мая мы будем работать в обычном режиме, это обычный рабочий день», — отметил депутат Нилов. Он уточнил, что 8 мая — обычный выходной день, перенесенный с воскресенья, 23 февраля.

Россиянам напомнили о графике работы 7 мая. Об этом сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.

Отмечается, что рабочий день в среду, 7 мая не будет сокращенным.

«Восьмое мая — это не праздничный день, а обычный выходной, поэтому 7 мая мы будем работать в обычном режиме, это обычный рабочий день», — отметил Нилов.

Он уточнил, что 8 мая — обычный выходной день, перенесенный с воскресенья, 23 февраля.