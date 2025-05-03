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Россиян предупредили об уголовной ответственности за сбор некоторых грибов
По словам юриста, к ответственности могут привлечь (статья 260.1 УК РФ), если собрать грибы, которые относятся к категории особо ценных. Например, гриб рядовка мацутакэ. К административной ответственности (статья 8.35 КоАП) привлекут, если собрать грибы, которые занесены в Красную книгу. В частности, решеточник красный, ежовик альпийский, грифола курчавая, мухомор шишкообразный, мокруха войлочная, шишкогриб хлопьеножковый и другие.

Юрист Алла Георгиева предупредила россиян об уголовной ответственности за сбор некоторых грибов. Об этом в субботу, 3 мая, она рассказала агентству «Прайм».

По словам юриста, к ответственности могут привлечь (статья 260.1 УК РФ), если собирать грибы, которые относятся к категории особо ценных. Например, гриб рядовка мацутакэ. Он достаточно редок и очень дорог. Отмечается, что гриб произрастает на Кавказе, Дальнем Востоке, Сахалине, в Восточной Сибири.

За сбор могут назначить обязательные работы до 480 часов, исправительные работы до двух лет, принудительные работы до четырех лет с дополнительным наказанием в виде штрафа до одного миллиона рублей либо лишение свободы до четырех лет со штрафом до одного миллиона рублей.

Административная ответственность (статья 8.35 КоАП) грозит, если собрать грибы, которые занесены в Красную книгу. В частности, решеточник красный, ежовик альпийский, грифола курчавая, мухомор шишкообразный, мокруха войлочная, шишкогриб хлопьеножковый и другие.

Также к административной ответственности привлекут тех, кто собрал грибы, которые охраняются международными договорами РФ.

Нарушителям могут назначить штраф от двух с половиной до пяти тысяч рублей.