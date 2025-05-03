Российские военные поразили объекты инфраструктуры аэродромов ВСУ
Также ВС РФ поразили склады боеприпасов ВСУ, пункты управления безэкипажных катеров и БПЛА, завод по производству боеприпасов и взрывчатых веществ, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах. Кроме того, российские средства ПВО уничтожили семь управляемых авиационных бомб JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, 292 БПЛА самолетного типа.
Российские военные поразили объекты инфраструктуры аэродромов ВСУ. Об этом в субботу, 3 мая, сообщило Минобороны в соцсетях.
Также ВС РФ поразили склады боеприпасов ВСУ, пункты управления безэкипажных катеров и БПЛА, завод по производству боеприпасов и взрывчатых веществ, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах.
Кроме того, российские средства ПВО уничтожили семь управляемых авиационных бомб JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, 292 БПЛА самолетного типа.