Reuters: США подготовили новые антироссийские санкции
Отмечается, что власти США разработали новые экономические санкции. Меры затрагивают банковский и энергетический секторы. Как уточнили в публикации, ограничения подготовили, чтобы усилить давление на Москву и «заставить ее поддержать усилия президента США Дональда Трампа» по урегулированию украинского конфликта. Но пока неизвестно, утвердит ли их американский лидер, заключили в материале.
США подготовили новые антироссийские санкции. Об этом 2 мая сообщает RT со ссылкой на Reuters.Отмечается, что власти США разработали новые экономические санкции. Меры затрагивают банковский и энергетический секторы.
Как уточнили в публикации, ограничения подготовили, чтобы усилить давление на Москву и «заставить ее поддержать усилия президента США Дональда Трампа» по урегулированию украинского конфликта.
Но пока неизвестно, утвердит ли их американский лидер, заключили в материале.