Опубликован прогноз погоды на 4 мая в Рязанской области
В регионе будет переменная облачность. Днем местами ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер будет юго-западный, 7-12 м/с, при грозе местами возможны порывы до 15 м/с. Температура воздуха по области ночью составит +5, +10°С, днем — +18, +23°С.
Опубликован прогноз погоды на 4 мая в Рязанской области. Его разместила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
В области будет переменная облачность. Днем местами ожидается кратковременный дождь, гроза.
Ветер будет юго-западный, 7-12 м/с, при грозе местами возможны порывы до 15 м/с.
Температура воздуха по области ночью составит +5, +10°С, днем — +18, +23°С.