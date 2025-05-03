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Кадыров сообщил о попытке ВСУ проникнуть в Курскую область
По его словам, ВСУ пытались снова проникнуть на территорию России на сумском направлении. «На кадрах отряд „Каштана“ спецназа „АХМАТ“ МО РФ во взаимодействии со штурмовыми группами 2-й бригады спецназа, 15 танкового полка 1 мср предотвратили проникновение бандитов ВСУ с украинской стороны на территорию Курской области», — написал он. Также Кадыров рассказал, по какой схеме действовали российские бойцы. «Дроноводы выявляют нацистов и их укрепы на местности и передают координаты штурмовикам, артиллеристам или как в этом случае — танкистам», — отметил он.

ВСУ пытались вторгнуться в Курскую область. Об этом в субботу, 3 мая, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

По его словам, ВСУ пытались снова проникнуть на территорию России на сумском направлении.

«На кадрах отряд „Каштана“ спецназа „АХМАТ“ МО РФ во взаимодействии со штурмовыми группами 2-й бригады спецназа, 15 танкового полка 1 мср предотвратили проникновение бандитов ВСУ с украинской стороны на территорию Курской области», — написал он.

Также Кадыров рассказал, по какой схеме действовали российские бойцы.

«Дроноводы выявляют нацистов и их укрепы на местности и передают координаты штурмовикам, артиллеристам или как в этом случае — танкистам. Далее уже идет огневая обработка по выявленным координатам. На кадрах вы можете видеть этот процесс и результаты этой работы», — заключил он.

Видео доступно по ссылке.

Фото: скриншот из видео Telegram-канала Рамзана Кадырова