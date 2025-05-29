В Волгоградской области избили пожилого человека за замечание

В Волгоградской области избили пожилого человека за замечание. Об этом сообщила полиция по региону в соцсетях.

Конфликт между посетителями произошел ночью 27 мая в торговом зале сетевого магазина в Волжском.

56-летний пенсионер сделал замечание группе молодых людей, которые «вели себя вызывающе и агрессивно». В ответ злоумышленники начали избивать мужчину.

По данным ведомства, на протяжении нескольких минут они наносили удары руками и ногами по лежавшему на полу пенсионеру, который не оказывал никакого сопротивления.

Отмечается, что работники торговой точки закрылись в подсобном помещении, вызвали сотрудников ЧОП и сообщили о происходящем в полицию.

Фигуранты, 23-летний и двое ранее судимых 17-летних молодых людей, наносившие удары, были задержаны и переданы в следственные органы для принятия решения.

Фото и видео: Telegram-канал волжской полиции