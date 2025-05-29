В рязанском агроуниверситете прошло мероприятие в честь 80-летия Великой Победы

В Рязанском государственном агротехнологическом университете имени П. А. Костычева по инициативе инклюзивного военно-патриотического клуба университета «Я патриот!» и ИВПК «Десантное братство» прошло торжественное мероприятие, посвященное 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне — «Фронтовая поляна».

Со словами благодарности к ветеранам, с почтением к памяти погибших в Великой Отечественной войне выступили ректор университета Александр Шемякин, депутат Рязанской областной Думы Григорий Парсентьев, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы города Рязани иерей Константин Иванов, председатель Совета РРОО «ИВПК «Десантное братство», автор проекта «Я-ПАТРИОТ!» Геннадий Игнатов, действующий участник СВО Александр Аверин.

Присутствующие почтили память тех, кто отдал свои жизни в борьбе за мир и счастье на Земле, минутой молчания. Также дань памяти отдали и преподавателям университета-участникам Великой Отечественной войны. За все годы существования вуза их работало более 100 человек.

Перед началом торжественного мероприятия организовали выставку современного оружия и спецсредств, находящихся в коллекции РРОО «ИВПК «Десантное братство».

Для гостей выступили творческие коллективы и солисты студенческого дворца культуры агроуниверситета, Рязанского государственного медицинского университета и Рязанского филиала Питерского государственного университета путей сообщения.