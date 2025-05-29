В Рязани станут проводить сразу несколько видов работ во время капремонта в доме

«Много вопросов к фонду капремонта, он стал работать лучше, но до удовлетворительного состояния далеко. Сейчас мы проводим инвентаризацию всей программы капремонта, завершим ее в течение июня и опубликуем для всех. Мы сейчас проводим синхронизацию. Раньше в разные годы в одном доме проводился капремонт кровли, подъезда, водоснабжения. Но это же неправильно. Все нужно делать одновременно. Такие вещи мы сейчас синхронизируем, перерабатываем план, в июле его уже можно будет посмотреть», — рассказал глава региона. Он отметил, что в 2025 году в Рязани запланировано провести капремонт в 750 домах.

В Рязани планируют проводить за один года сразу несколько видов работ во время капремонта в доме. Об этом 29 мая сообщил губернатор Павел Малков.

«Много вопросов к фонду капремонта, он стал работать лучше, но до удовлетворительного состояния далеко. Сейчас мы проводим инвентаризацию всей программы капремонта, завершим ее в течение июня и опубликуем для всех. Мы сейчас проводим синхронизацию. Раньше в разные годы в одном доме проводился капремонт кровли, подъезда, водоснабжения. Но это же неправильно. Все нужно делать одновременно. Такие вещи мы сейчас синхронизируем, перерабатываем план, в июле его уже можно будет посмотреть», — рассказал глава региона.

Он отметил, что в 2025 году в Рязани запланировано провести капремонт в 750 домах.

В апреле возглавил Фонд капремонта Рязанской области Иван Минаев.