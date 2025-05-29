В Рязани сбили подростка
ДТП случилось в четверг, 29 мая, на улице Сережина гора. Из-за ДТП на дороге образовалась крупная пробка. «В Дядькове около Сережиной горы сбили подростка. Дорогу перекрыли», — отметили в посте. О состоянии пострадавшего не сообщается.
В Рязани сбили подростка. Об этом сообщает Telegram-канал «Рязань. Происшествия».
ДТП случилось в четверг, 29 мая, на улице Сережина гора. Из-за ДТП на дороге образовалась крупная пробка.
«В Дядькове около Сережиной горы сбили подростка. Дорогу перекрыли», — отметили в посте.
О состоянии пострадавшего не сообщается.