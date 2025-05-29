В Рязани прошел V региональный форум #ПРОБизнес2025

28 мая в Рязани прошел V региональный форум #ПРОБИЗНЕС2025 — ключевая дискуссионная площадка для обсуждения инструментов развития малого и среднего бизнеса в условиях актуальной экономической ситуации. Мероприятие объединило предпринимателей, представителей власти, институтов развития бизнеса, бизнес-объединений и общественных организаций. Форум прошел на площадке конгресс-отеля «АМАКС» и собрал около 500 участников.

Главным событием стало пленарное заседание Комиссии Государственного совета РФ по направлению «Эффективная и конкурентная экономика», которую возглавляет губернатор Рязанской области Павел Малков. В ходе сессии были рассмотрены актуальные вопросы реализации нового профильного национального проекта, поддержки предпринимателей, вышедших за рамки МСП, повышения доступности кредитов и небанковского финансирования. Обсуждались приоритетные меры, направленные на стимулирование роста выручки малых компаний и усиление их устойчивости, а также на снижение административной нагрузки.

В рамках форума состоялась церемония награждения предпринимателей и представителей инфраструктуры бизнеса региональными и ведомственными наградами. Также победителям и лауреатам регионального этапа премии «Золотой Меркурий» вручили дипломы за достижения в экспорте, внедрение инноваций, благотворительные проекты.

На тематических сессиях форума участники обсудили практики использования искусственного интеллекта в малом бизнесе, развитие креативных индустрий, работу с молодыми сотрудниками, роль отзывов как инструмента продаж и другие актуальные темы. Представители бизнес-объединений делились опытом, искали новые подходы и предлагали эффективные решения.

«Основная задача форума — объединить представителей бизнеса, выслушать их предложения и замечания для донастройки мер поддержки. На основе полученной информации продолжится работа по улучшению условий для предпринимательской деятельности», — отметила заместитель председателя регионального правительства Юлия Швакова.

Форум ПРОБИЗНЕС 2025 подтвердил свою значимость как площадки, где предприниматели не только получают актуальную информацию, но и имеют возможность озвучить свои предложения по совершенствованию мер поддержки.