В Рязани произошло убийство

По данным следствия, 54-летний подозреваемый и 40-летняя потерпевшая выпили. На почве личных неприязненных отношений произошел конфликт, во время которого мужчина нанес женщине множественные удары ногами и руками в область туловища и головы. От полученных повреждений потерпевшая скончалась в медучреждении. Подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело.

В Рязани произошло убийство. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР в соцсетях.

По данным следствия, 54-летний подозреваемый и 40-летняя потерпевшая выпили. На почве личных неприязненных отношений произошел конфликт, во время которого мужчина нанес женщине множественные удары ногами и руками в область туловища и головы. От полученных повреждений потерпевшая скончалась в медучреждении.

Подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и сбор доказательств. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.