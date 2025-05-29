Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 29
27°
Птн, 30
25°
Сбт, 31
23°
ЦБ USD 79.6 -0.02 29/05
ЦБ EUR 90.34 -0.56 29/05
Нал. USD 80.10 / 80.00 29/05 16:55
Нал. EUR 91.11 / 92.37 29/05 16:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Зарплата — на планшете. Водители «Зеленого сада» точно знают, сколько...
Вместо путевых листов — современный планшет, вместо лиш...
4 часа назад
302
В «гоголевских» сапогах прошлись по рязанской сцене
В Рязани показали фантазию «Вий» Русского театра драмы...
25 мая 17:12
8 829
В Рязани появится первая в России дорожная сеть для электросамокатов
ГК «Зеленый сад» запланировала реализовать первый в Рос...
22 мая 10:39
15 650
Какой будет набережная на берегу Борковского затона в Рязани
Рязань расположена на Оке, но в городе до сих пор нет н...
19 мая 13:51
31 089
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Рязани появится «коммунальный спецназ» для расчистки парков
«Необходимо закупить соответствующую технику, чтобы самим постоянно проводить расчистку. Мы сейчас уже просчитываем сделать такой коммунальный спецназ: купить самое лучшее оборудование, чтобы мы могли бросать его на разные направления. Зашли, прочистили, пошли в следующий парк, потому что если каждый раз заключать контракты, либо каждый раз делать какой-то проект по благоустройству, мы так далеко не уедем. Либо сделали — отошли — там все начало зарастать», — отметил Малков. По его словам, «коммунальный спецназ» начнет работу с 2026 года.

В Рязани появится «коммунальный спецназ» для расчистки парков. Об этом 29 мая сообщил губернатор Павел Малков.

«Необходимо закупить соответствующую технику, чтобы самим постоянно проводить расчистку. Мы сейчас уже просчитываем сделать такой коммунальный спецназ: купить самое лучшее оборудование, чтобы мы могли бросать его на разные направления. Зашли, прочистили, пошли в следующий парк, потому что если каждый раз заключать контракты, либо каждый раз делать какой-то проект по благоустройству, мы так далеко не уедем. Либо сделали — отошли — там все начало зарастать», — отметил политик.

По его словам, «коммунальный спецназ» начнет работу с 2026 года.