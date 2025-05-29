В Рязани появится «коммунальный спецназ» для расчистки парков

«Необходимо закупить соответствующую технику, чтобы самим постоянно проводить расчистку. Мы сейчас уже просчитываем сделать такой коммунальный спецназ: купить самое лучшее оборудование, чтобы мы могли бросать его на разные направления. Зашли, прочистили, пошли в следующий парк, потому что если каждый раз заключать контракты, либо каждый раз делать какой-то проект по благоустройству, мы так далеко не уедем. Либо сделали — отошли — там все начало зарастать», — отметил Малков. По его словам, «коммунальный спецназ» начнет работу с 2026 года.

В Рязани появится «коммунальный спецназ» для расчистки парков. Об этом 29 мая сообщил губернатор Павел Малков.

«Необходимо закупить соответствующую технику, чтобы самим постоянно проводить расчистку. Мы сейчас уже просчитываем сделать такой коммунальный спецназ: купить самое лучшее оборудование, чтобы мы могли бросать его на разные направления. Зашли, прочистили, пошли в следующий парк, потому что если каждый раз заключать контракты, либо каждый раз делать какой-то проект по благоустройству, мы так далеко не уедем. Либо сделали — отошли — там все начало зарастать», — отметил политик.

По его словам, «коммунальный спецназ» начнет работу с 2026 года.