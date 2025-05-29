В Рязани после рейда мужчинам вручили повестки

Рейд на 5-й оптовой базе, а также на торговых и строительных площадках провели сотрудники военного следственного отдела СКР по Рязанскому гарнизону, работники областного военкомата и полицейские. Они проверили 27 иностранцев и натурализованных граждан. Троих человек поставили на воинский учет. Четверо заключили контракт о прохождении военной службы в ВС РФ. Всего с начала 2025 года на воинский учет приняли более 300 натурализованных граждан, больше 50 иностранных граждан заключили контракты о прохождении военной службы.

В Рязани после рейда мужчинам вручили повестки. Об этом 29 мая сообщает ИД «Пресса».

Рейд на 5-й оптовой базе, а также на торговых и строительных площадках провели сотрудники военного следственного отдела СКР по Рязанскому гарнизону, работники областного военкомата и полицейские. Они проверили 27 иностранцев и натурализованных граждан.

Троих человек поставили на воинский учет. Четверо заключили контракт о прохождении военной службы в ВС РФ.

Всего с начала 2025 года на воинский учет приняли более 300 натурализованных граждан. Больше 50 иностранных граждан заключили контракты о прохождении военной службы.