В России запустили рейтинги водителей электросамокатов

Whoosh и «МТС Юрент» в пилотном режиме запустили рейтинги водителей электросамокатов в сервисах. Рейтинг будет учитывать число поездок, наличие штрафов, предупреждений и аварий, манеру вождения, а также качество парковки. Отмечается, что в компаниях намерены поощрять добросовестных водителей электросамокатов и применять ограничения к нарушителям.

Whoosh и «МТС Юрент» в пилотном режиме запустили рейтинги водителей электросамокатов в сервисах. Об этом 29 мая сообщили в Telegram-канале «РИА Новости: Экономика» со ссылкой на компании.

Рейтинг будет учитывать число поездок, наличие штрафов, предупреждений и аварий, манеру вождения, а также качество парковки.

Отмечается, что в компаниях намерены поощрять добросовестных водителей электросамокатов и применять ограничения к нарушителям.