В мэрии озвучили причину остановки троллейбусов в Рязани

«Ремонт контактной сети на Рязани-2. На 20 минут отключали сеть. Сейчас все устранили, троллейбусы следуют по маршруту», — отметили в мэрии. Ранее рязанцы сообщили, что на Московском шоссе встали троллейбусы.