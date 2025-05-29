В мэрии озвучили причину остановки троллейбусов в Рязани
«Ремонт контактной сети на Рязани-2. На 20 минут отключали сеть. Сейчас все устранили, троллейбусы следуют по маршруту», — отметили в мэрии. Ранее рязанцы сообщили, что на Московском шоссе встали троллейбусы.
В мэрии озвучили причину остановки троллейбусов на Московском шоссе. Информацию РЗН. Инфо сообщили в пресс-службе горадминистрации.
«Ремонт контактной сети на Рязани-2. На 20 минут отключали сеть. Сейчас все устранили, троллейбусы следуют по маршруту», — отметили в мэрии.
Ранее рязанцы сообщили, что на Московском шоссе встали троллейбусы.