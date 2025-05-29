Рязанские полицейские задержали объявленного в федеральный розыск мужчину

Он был причастен к незаконному хранению наркотиков и краже. Расследование уголовных дел завершили и передали в суд. Злоумышленник попытался скрыться и его объявили в федеральный розыск. Оперативники задержали мужчину. Полицейские доставили обвиняемого в отдел, откуда его передадут инициаторам розыска.

Полицейские задержали в Михайлове объявленного в федеральный розыск мужчину. Об этом 29 мая сообщила пресс-служба регионального УМВД в соцсетях.

24-летний мужчина был причастен к незаконному хранению наркотиков и краже. Расследование уголовных дел завершили и передали в суд.

Злоумышленник попытался скрыться и его объявили в федеральный розыск. Оперативники задержали мужчину.

Полицейские доставили обвиняемого в отдел, откуда его передадут инициаторам розыска.