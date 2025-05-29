Рязанцам напомнили о штрафах за нарушение противопожарного режима
Отмечается, что запрещено разводить костры, сжигать мусор, сухую траву и бытовые отходы.
Рязанцам напомнили о штрафах за нарушение противопожарного режима. Об этом сообщает пресс-слжуба МЧС.
Отмечается, что запрещено разводить костры, сжигать мусор, сухую траву и бытовые отходы.
За нарушения требований пожарной безопасности в условиях особого противо пожарного режима штрафы увеличиваются:
- на граждан — от 10000 до 20000 рублей;
- на должностных лиц — от 30000 до 60000 рублей;
- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица — от 60000 до 80000 рублей;
- на юридических лиц — от 400000 до 800000 рублей.