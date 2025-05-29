Председатель рязгордумы Татьяна Панфилова рассказала о работе депутатов

За 2024 год депутаты провели 14 заседаний гордумы, включая одно внеочередное, приняли 382 решения и 132 нормативных акта. Также глава осветила работу комитетов гордумы: всего провели 71 заседание, там рассмотрели 507 вопросов. Всего в 2024 году от граждан в городскую думу поступило 343 обращения, в том числе через соцсети. Большая часть вопросов касалась благоустройства города и дорог, второй по популярности темой стала ЖКХ.

Глава муниципального образования Татьяна Панфилова представила отчет о работе рязанской городской думы. Отчет был представлен на заседании гордумы в четверг, 29 мая.

За 2024 год депутаты провели 14 заседаний гордумы, включая одно внеочередное, приняли 382 решения и 132 нормативных акта.

«Кроме рабочих поездок по стране и в Беларусь, рязанская городская дума была представлена на общероссийском форуме стратегического развития „Города России — локомотивы роста“ в Екатеринбурге. Там возникла идея о создании проекта, объединяющем представительный органы по всей России. Нашу инициативу поддержали всероссийская ассоциация развития местного самоуправления. Сейчас реализуют проект муниципальный диалог», — рассказала Панфилова.

Также глава осветила работу комитетов гордумы: всего провели 71 заседание, там рассмотрели 507 вопросов.

«Часто вопросы, по которым обращаются горожане, требуют немедленного вмешательства. Примеров множество», — заметила Татьяна Панфилова.

Всего в 2024 году от граждан в городскую думу поступило 343 обращения, в том числе через соцсети. Большая часть вопросов касалась благоустройства города и дорог, второй по популярности темой стала ЖКХ.

Панфилова подчеркнула, что гордума приняла решение о введении турналога в Рязани, продолжалась работа по предоставлению соцмер поддержки для участников СВО, благодаря этому дети бойцов отнесены к льготной категории. Кроме того, депутаты приняли решение о выплатах молодых педагогам в 27 тысяч рублей.