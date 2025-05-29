Несколько улиц в Рязани остались без холодной воды
До 17:00 отключили холодную воду по адресам: 1-й проезд Гагарина, дом № 12; улица Гагарина, дома №№ 14, 14 корпус 1; улица Татарская, дом № 13 корпус 1. Причина — ремонтные работы на водопроводе.
Несколько улиц в Рязани 29 мая остались без холодной воды. Об этом сообщила пресс-служба «Водоканала».
До 17:00 отключили холодную воду по адресам:
- 1-й проезд Гагарина, дом № 12;
- улица Гагарина, дома №№ 14, 14 корпус 1;
- улица Татарская, дом № 13 корпус 1.
Причина — ремонтные работы на водопроводе.