Малков назвал сроки начала работы новой поликлиники в Песочне

«Ни одна стройка не обходится без проблем, но к концу года планируем завершить стройку… Строим по этажу в месяц, сейчас уже 6 этажей, будет 8. Это будет самая современная поликлиника в городе, единственный такой объект за последние 30 лет», — заявил политик. По его словам, во время возведения здания возникали сложности с грунтами и проектом. Малков подчеркнул, что первых пациентов поликлиника начнет принимать в начале 2026 года.

Павел Малков назвал сроки начала работы новой поликлиники в Песочне. Об этом губернатор заявил 29 мая во время прямого эфира.

«Ни одна стройка не обходится без проблем, но к концу года планируем завершить стройку… Строим по этажу в месяц, сейчас уже 6 этажей, будет 8. Это будет самая современная поликлиника в городе, единственный такой объект за последние 30 лет», — заявил политик.

По его словам, во время возведения здания возникали сложности с грунтами и проектом.

Малков подчеркнул, что первых пациентов поликлиника начнет принимать в начале 2026 года.

Напомним, медучреждение будет рассчитано на 1200 посещений в смену, там будет травмпункт и дневной стационар. Строительство ведется на пересечении улиц Сережина гора и Васильевского переулка.

Фото: скриншот трансляции.