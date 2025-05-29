А что в кино? «Нэчжа побеждает Царя драконов», «сНежный человек» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

«сНежный человек» — семейное фэнтези, Россия. Фильм о замкнутом мальчике, который находит настоящего друга в лице раненого снежного человека. Вместе им предстоит пройти путь доверия, дружбы и невероятных приключений.

«Нэчжа побеждает Царя драконов» — анимационный фильм, Китай. Продолжение истории о юном герое с магической силой, сражающемся с могущественным врагом. Один из самых кассовых анимационных фильмов в истории мирового кино.

«Верни ее из мертвых» — фильм ужасов, Австралия. История о сиротах, оказавшихся в доме приемной матери, где забота оборачивается угрозой. Психологический хоррор с высокой оценкой критиков.

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