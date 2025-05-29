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Кино

Верни ее из мертвых

Недавно осиротевшие брат и сестра находят новую семью в лице заботливой женщины. Однако, переехав в ее уединенный дом, они начинают подозревать, что за любовью их приемной матери скрывается нечто зловещее…

Режиссёр
Дэнни Филиппу, Майкл Филиппу
Актёры
Салли Хокинс, Билли Барратт, Ольга Миллер, Джона Рен Филлипс, Салли-Энн Аптон, Стивен Филлипс, Миша Хейвуд, Лиам Деймонс, Алина Беллчамберс, Сора Вонг
Продолж.
104 мин.
Премьера
2025-05-29 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Фильм ужасов

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