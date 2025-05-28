Возле Богородского кладбища в Рязани сгорели около 10 новых павильонов
Сгоревшие павильоны заметили утром 28 мая вдоль дороги на Богородское и Воскресенское кладбища. Сгорело не менее 8 строений. Официальная информация уточняется.
Возле Богородского кладбища в Рязани сгорели около 10 новых павильонов. Об этом сообщает Telegram-канал «аТипичная Рязань».
Сгоревшие павильоны заметили утром 28 мая вдоль дороги на Богородское и Воскресенское кладбища. Сгорело не менее 8 строений.
Официальная информация уточняется.