В рязанской поликлинике № 14 заработает рентген и установят маммограф

Отмечается, что прежний пленочный рентгеновский аппарат пришел в негодность, его демонтировали во время капремонта. Маммографа в медучреждении ранее не было. Новая рентгеновская цифровая диагностическая система «Медикс-РЦ-"Амико» рассчитана на два рабочих места. В ближайшее время также поставят маммографическую стационарную цифровую систему «Маммо-5МТ». Оборудование позволит получать более качественные снимки и загружать их в электронные карты пациентов.

В рязанской поликлинике № 14 заработает рентген и установят маммограф. Об этом сообщил региональный минздрав.

Отмечается, что прежний пленочный рентгеновский аппарат пришел в негодность, его демонтировали во время капремонта. Маммографа в медучреждении ранее не было.

Новая рентгеновская цифровая диагностическая система «Медикс-РЦ-"Амико» рассчитана на два рабочих места. В ближайшее время также поставят маммографическую стационарную цифровую систему «Маммо-5МТ».

Оборудование позволит получать более качественные снимки и загружать их в электронные карты пациентов.