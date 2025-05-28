Украинские БПЛА атаковали подмосковный Зеленоград

Отмечается, что пострадало здание технопарка «Элма». Ударом дронов был уничтожен автомобиль, припаркованный у входа в здание — он полностью сгорел.

Украинские БПЛА атаковали подмосковный Зеленоград. Об этом пишут «Плохие новости».

Отмечается, что пострадало здание технопарка «Элма». Ударом дронов был уничтожен автомобиль, припаркованный у входа в здание — он полностью сгорел.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, ночью средствами ПВО сбили 33 беспилотника, направленных на Москву и Подмосковье.

Также атаковано предприятие по производству дронов «Кронштадт» в Дубне, а на территории объекта есть повреждение зданий. Там вспыхнул крупный пожар.