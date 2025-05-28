Рязанская школьница спасла тонущего ребенка

В прошлые выходные ученица Октябрьской средней школы Скопина Варвара Матюшкина гуляла с подругами у местного пруда. Неподалеку играли двое мальчиков. Школьницы заметили, что младший из детей залез в воду и начал удаляться от берега. «Я вдруг увидела, что над водой торчат только руки ребенка. И не раздумывая бросилась прямо в одежде в воду. Когда доплыла до мальчика, он вцепился в мою футболку, и я дотащила его до того места, где под ногами было уже твердое дно. Потом помогла выбраться на берег. К счастью, мальчик не пострадал. Он кашлял и плакал, а потом убежал. Все произошло так быстро, что я и сама не успела испугаться», — рассказала Варвара.