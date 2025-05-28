Над Рязанью сфотографировали «серебристые облака»
Это редкое атмосферное явление, его можно заметить в глубоких сумерках после заката или перед восходом Солнца. Снимок сделан ночью 28 мая. «Серебристые облака озарили северную сторону горизонта над Рязанью! Если присмотреться, то можно даже увидеть рязанский Кремль», — говорится в посте.
Над Рязанью сфотографировали «серебристые облака». Об этом написали в Telegram-канале «RZNASTRO».
Это редкое атмосферное явление, его можно заметить в глубоких сумерках после заката или перед восходом Солнца.
Снимок сделан ночью 28 мая.
«Серебристые облака озарили северную сторону горизонта над Рязанью! Если присмотреться, то можно даже увидеть рязанский Кремль», — говорится в посте.
Фото: Nick Holden.