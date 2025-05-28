Над Рязанью сфотографировали «серебристые облака»

Это редкое атмосферное явление, его можно заметить в глубоких сумерках после заката или перед восходом Солнца. Снимок сделан ночью 28 мая. «Серебристые облака озарили северную сторону горизонта над Рязанью! Если присмотреться, то можно даже увидеть рязанский Кремль», — говорится в посте.

Над Рязанью сфотографировали «серебристые облака». Об этом написали в Telegram-канале «RZNASTRO».

Это редкое атмосферное явление, его можно заметить в глубоких сумерках после заката или перед восходом Солнца.

Снимок сделан ночью 28 мая.

«Серебристые облака озарили северную сторону горизонта над Рязанью! Если присмотреться, то можно даже увидеть рязанский Кремль», — говорится в посте.

Фото: Nick Holden.