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Над Рязанской областью сбили БПЛА
За ночь средства ПВО уничтожили и перехватили 296 украинских БПЛА над регионами России. Беспилотники сбили над территориями Московского региона, Брянской, Белгородской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей. Их количество, сбитое над Рязанской областью, не уточняется. Ранее жители Рязани сообщали о работе ПВО.

Над Рязанской областью сбили БПЛА. Об этом сообщает Минобороны

По данным ведомства, за ночь средства ПВО уничтожили и перехватили 296 украинских БПЛА над регионами России.

Беспилотники сбили над территориями Московского региона, Брянской, Белгородской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей.

Их количество, сбитое над Рязанской областью, не уточняется.

Ранее жители Рязани сообщали о работе ПВО.