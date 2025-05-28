На улице Маяковского в Рязани произошла коммунальная авария
Напротив дома № 1А, в котором расположен бизнес-парк «Капитал Атрон», прорвало теплосеть. На кадрах видно, как из трубы стекает вода. «Напротив Капитала прорвало трубу», — говорится в посте.
На улице Маяковского в Рязани произошла коммунальная авария. Об этом во среду, 28 мая, сообщает Telegram-канал «Рзн Лайф».
Напротив дома № 1А, в котором расположен бизнес-парк «Капитал Атрон», прорвало теплосеть. На кадрах видно, как из трубы стекает вода.
«Напротив Капитала прорвало трубу», — говорится в посте.