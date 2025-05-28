На трех улицах Рязани отключили холодную воду
В среду, 28 мая, c 09:00 до 12:00 ресурса не будет по адресам: улица Есенина, дома №№ 112, 112 (ГБУК Рязанской области Рязанский художественный музей); улица Полевая, дом № 4; улица Яхонтова, дом № 15.
На трех улицах Рязани отключили холодную воду. Об этом сообщает «Водоканал».
В среду, 28 мая, c 09:00 до 12:00 ресурса не будет по адресам:
- улица Есенина, дома №№ 112, 112 (ГБУК Рязанской области Рязанский художественный музей);
- улица Полевая, дом № 4;
- улица Яхонтова, дом № 15.