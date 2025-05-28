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На площадке рязанского завода прошел этап конкурса «Газпром нефти»

«Газпром нефть» стала победителем крупнейшей международной бизнес-премии в сфере развития кадрового потенциала WOW! HR. Эксперты отметили вклад компании в популяризацию рабочих профессий и раскрытие профессиональных возможностей сотрудников.

«Газпром нефть» является одним из лучших работодателей России по мнению соискателей и ежегодно открывает новые вакансии в регионах России.

Эффективным проектом для повышения навыков в компании стал ежегодный конкурс профессионального мастерства для сотрудников «Газпром нефти». На разных этапах он собирает до 2000 участников — работников дочерних обществ компании, а победители получают не только признание своего профессионализма, но и возможности для следующего карьерного шага.

Оператор битумного бизнеса «Газпром нефти», «Газпромнефть — Битумные материалы», также поддерживает проекты, направленные на повышение престижа рабочих специальностей, в том числе конкурсы профмастерства.

В мае на площадке Рязанского завода битумных материалов успешно прошел один из этапов конкурса «Лучший по профессии» среди лаборантов химического анализа. Сотрудникам производственных объектов из Рязани, Сальска и Вязьмы предстояло выполнить задания по определению показателей PH, плотности и содержания воды в нефтепродуктах, а также разобраться с новой методикой испытаний и успешно сдать по ней тест.

Экспертная комиссия оценивала точность и достоверность выполненных заданий, соблюдение мер безопасности, оптимальность затраченных ресурсов при проведении испытаний. Победитель, набравший наибольшее количество баллов, будет представлять компанию на следующем этапе конкурса профмастерства «Лучший по профессии», в котором примут участие лаборанты других предприятий «Газпром нефти».

«Сотрудники рабочих специальностей, занятые непосредственно в производственных процессах, создают фундамент отрасли. Профессиональные соревнования — это отличный инструмент выявить наиболее успешные практики и отметить лучших в своем деле. С помощью конкурсов мы поддерживаем и развиваем мастерство наших сотрудников, мотивируем их не останавливаться в совершенствовании своих компетенций и навыков, создаем условия для роста производительности и дальнейшего технологического развития предприятия», — сказала Евгения Вышеславова, заместитель генерального директора по работе с персоналом и организационному развитию «Газпромнефть — Битумные материалы».

В ряде регионов РФ проект «Газпром нефти» становится мощным стимулом развития профессионального образования. Так, в 2024 году для проведения конкурса профессионального мастерства в Ханты-Мансийском регионе компания построила учебно-тренировочный центр, где воссозданы производственные условия нефтепромыслов. После соревнований пространство используется как материально-техническая база для региональных учебных заведений, на которой студенты, будущие специалисты отрасли, отрабатывают свои навыки на практике. «Рабочие профессии всегда в фокусе внимания нашей компании. Именно мастера и специалисты на производстве ежедневно обеспечивают надежную и эффективную работу сложнейших технологических процессов, воплощая в жизнь самые амбициозные проекты. Инвестируя в развитие кадрового потенциала, мы не только создаем условия для профессионального роста, но и формируем будущее отечественной промышленности», — отметил Денис Данилов, директор по персоналу «Газпром нефти».

Проекты «Газпром нефти» победили в трех из десяти номинаций.

Награда WOW! HR вручается уже девятый год за лучшие практики в компаниях из России, СНГ и стран Персидского залива.