Малков прокомментировал атаку БПЛА на Рязанскую область

Губернатор сообщил, что ночью силами ПВО Минобороны над территорией Рязанской области были уничтожены БПЛА. «Ущерба и пострадавших нет», — отметил Малков. Напомним, рано утром жители Рязани сообщили о работе ПВО над городом. Позже стало известно, что за ночь над регионами РФ сбили 296 БПЛА, в том числе и над Рязанской областью.

Малков прокомментировал атаку БПЛА на Рязанскую область. Об этом он написал на своей странице в соцсетях.

Губернатор сообщил, что ночью силами ПВО Минобороны над территорией Рязанской области были уничтожены БПЛА.

«Ущерба и пострадавших нет», — отметил Малков.

Напомним, рано утром жители Рязани сообщили о работе ПВО над городом. Позже стало известно, что за ночь над регионами РФ сбили 296 БПЛА, в том числе и над Рязанской областью.