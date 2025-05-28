Бастрыкин поручил провести проверку после выпадения рязанца из маршрутки

Отмечается, что 26 мая в Рязани водитель маршрутки не убедился, что дверь закрыла, и начал движение. В результате один из пассажиров выпал на проезжую часть, получив ушибленную рану головы. Пострадавшему потребовалась медпомощь. ь Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Рязанской области Олегу Васильеву провести проверку и представить доклад о ее результатах.

Глава следкома Александр Бастрыкин поручил провести проверку после выпадения рязанца из маршрутки. Об этом сообщила пресс-служба Информационного центра СК в соцсетях.

Отмечается, что 26 мая в Рязани водитель маршрутки не убедился, что дверь закрыла, и начал движение. В результате один из пассажиров выпал на проезжую часть, получив ушибленную рану головы. Пострадавшему потребовалась медпомощь.

Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Рязанской области Олегу Васильеву провести проверку и представить доклад о ее результатах.

Ранее появились кадры с места происшествия.