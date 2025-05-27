В Рязани пассажир выпал из маршрутки
Инцидент произошел вечером 26 мая вблизи дома Nº 39 по улице Октябрьской. По предварительной информации, 36-летний житель областного центра упал из маршрутного автобуса. Обстоятельства происшествия уточняются. Ведомство проводит проверку.
В Рязани пассажир выпал из маршрутки. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.
Инцидент произошел вечером 26 мая вблизи дома Nº 39 по улице Октябрьской. По предварительной информации, 36-летний житель областного центра упал из маршрутного автобуса.
Обстоятельства происшествия уточняются.
Ведомство проводит проверку.