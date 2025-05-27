В Рязани остановили 16-летнего подростка за рулем мопеда

Подростка остановили на улице Бирюзова. Полицейские выяснили, что он не имеет права управления на транспортное средство, а его мотоцикл не зарегистрирован в установленном порядке. В отношении нарушителя составлены административные материалы по статьям: 12.7 ч.1КоАП — управление транспортным средством водителем, не имеющим водительского удостоверения (влечет наложение административного штрафа в размере от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей); 12.1 ч.1 КоАП- управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке; 12.37. ч.2 КоАП — неисполнение владельцем транспортного средства установленной федеральным законом обязанности по страхованию своей гражданской ответственности.

В Рязани остановили 16-летнего подростка за рулем мопеда. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Подростка остановили на улице Бирюзова. Полицейские выяснили, что он не имеет права управления на транспортное средство, а его мотоцикл не зарегистрирован в установленном порядке.

В отношении нарушителя составлены административные материалы по статьям: 12.7 ч.1КоАП — управление транспортным средством водителем, не имеющим водительского удостоверения (влечет наложение административного штрафа в размере от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей); 12.1 ч.1 КоАП- управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке; 12.37. ч.2 КоАП — неисполнение владельцем транспортного средства установленной федеральным законом обязанности по страхованию своей гражданской ответственности.