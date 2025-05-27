В Кремле ответили на резкую критику Трампа в адрес Путина

Как отметил Песков, Путин принимает решения в интересах безопасности страны. «Разумеется, начало переговорного процесса, для которого американская сторона приложила очень большие усилия — это очень важное достижение, и мы, действительно, признательны американцам, президенту Трампу за содействие в организации и запуске этого переговорного процесса, это очень важное достижение», — сказал Песков. Он связал с эмоциональной перегрузкой критику Трампа в адрес Путина.

Пресс-секретарь Дмитрий Песков ответил на резкую критику американского президента Дональда Трампа в адрес российского лидера Владимира Путина. Его слова передает «Интерфакс».

Как отметил Песков, Путин принимает решения в интересах безопасности страны.

«Разумеется, начало переговорного процесса, для которого американская сторона приложила очень большие усилия — это очень важное достижение, и мы, действительно, признательны американцам, президенту Трампу за содействие в организации и запуске этого переговорного процесса, это очень важное достижение», — сказал Песков.

Он связал с эмоциональной перегрузкой критику Трампа в адрес Путина.

По словам Пескова, «все были свидетелями того, как киевский режим угрожал зарубежным лидерам накануне их приезда в Москву на празднование Дня Победы».

«Эти угрозы киевского режима слышали все, и многие лидеры, которые находились здесь, они, фактически, стали свидетелями попыток киевского режима нанесения ударов дронами по территории РФ, по крупным городам, по столице накануне такого важного дня. Эти попытки продолжаются, мы вынуждены принимать меры, и президент Путин делает то, что должен для обеспечения безопасности России», — заключил Песков.

Напомним, Трамп резко раскритиковал Путина и заявил, что он «сошел с ума».