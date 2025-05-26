Трамп резко раскритиковал Путина и заявил, что он «сошел с ума»

Президент США обрушился с критикой на президента РФ Владимира Путина. Трамп заявил, что Путин «абсолютно сошел с ума». «Он напрасно убивает множество людей, и я говорю не только о солдатах. Ракеты и беспилотники сбрасываются на города Украины без всякой причины. Я всегда говорил, что ему нужна вся Украина, а не только ее часть, и, возможно, это оказывается правдой, но если он это сделает, это приведет к падению России», — заявил Трамп. Он также раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского.

Трамп резко раскритиковал Путина и заявил, что он «сошел с ума». Об этом сообщает «Газета. ру» со ссылкой на пост Трампа в соцсетях.

Президент США обрушился с критикой на президента РФ Владимира Путина. Трамп заявил, что Путин «абсолютно сошел с ума».

«Он напрасно убивает множество людей, и я говорю не только о солдатах. Ракеты и беспилотники сбрасываются на города Украины без всякой причины. Я всегда говорил, что ему нужна вся Украина, а не только ее часть, и, возможно, это оказывается правдой, но если он это сделает, это приведет к падению России», — заявил Трамп.

Он также раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского.

«Зеленский не оказывает своей стране никакой услуги, говоря так, как он это делает. Все, что он говорит, создает проблемы, мне это не нравится, и лучше бы это прекратилось», — написал Трамп.

Помимо этого, президент США заявил, что абсолютно точно рассматривает возможность ужесточения санкций против России.

По словам Трампа, он остался недоволен тем, что Россия атаковала украинские объекты во время диалога РФ и Украины.