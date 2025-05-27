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В Госдуме призвали родителей не лишать детей телефонов
По словам депутата, у несовершеннолетнего всегда должна быть возможность позвонить в полицию или родителям. Он добавил, что если ребенок злоупотребляет играми в телефоне, можно установить родительский контроль. По данным МВД, за 2024 год зарегистрировано 198 402 заявления о пропавших, из них 38 443 в отношении детей. На конец 2024 года не найдены остались 3441 человек, из них 109 детей.

В Госдуме призвали родителей не лишать детей телефонов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на депутата Олега Леонова.

По его словам, у несовершеннолетнего всегда должна быть возможность позвонить в полицию или родителям.

«Никогда не отбирайте у ребенка телефон. Это его средство связи. И когда возникает экстренная ситуация, ему надо позвонить вам, позвонить… в полицию, средство связи у ребенка должно оставаться», — сказал парламентарий.

Он добавил, что если ребенок злоупотребляет играми в телефоне, можно установить родительский контроль.

По данным МВД, за 2024 год зарегистрировано 198 402 заявления о пропавших, из них 38 443 в отношении детей. На конец 2024 года не найдены остались 3441 человек, из них 109 детей.

«Накопленным итогом, с учетом предыдущих лет, остаток не найденных 29 297 человека, из них 994 ребенка. Это очень большие цифры», — отметил Леонов.