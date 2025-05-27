SHOT: ВСУ готовят новую попытку прорыва госграницы РФ в Курской области

По данным канала, со вторника, 27 мая, фиксируется скопление украинских военных и тяжелой техники на территории Сумской области, примерно в пяти километрах от российской границы, напротив поселка Теткино и села Попово-Лежачи. Как пишет SHOT, на данный момент ВСУ успели подтянуть около 40 бойцов пехоты и 7 танков Т-72. Отмечается, что позиции российских военных пытались обстреливать более 40 раз за последние сутки. По населенным пунктам Теткино и Попово-Лежачи также пытаются наносить удары.

ВСУ готовят новую попытку прорыва госграницы РФ в Курской области. Об этом сообщил SHOT.

По данным Telegram-канала, со вторника, 27 мая, фиксируется скопление украинских военных и тяжелой техники на территории Сумской области, примерно в пяти километрах от российской границы, напротив поселка Теткино и села Попово-Лежачи.

Как пишет SHOT, на данный момент ВСУ успели подтянуть около 40 бойцов пехоты и 7 танков Т-72. Отмечается, что позиции российских военных пытались обстреливать более 40 раз за последние сутки. По населенным пунктам Теткино и Попово-Лежачи также пытаются наносить удары.

Напомним, SHOT сообщал, что ВСУ дважды за ночь 26 мая попытались прорваться в Курскую область.