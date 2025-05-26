SHOT: ВСУ дважды за ночь попытались прорваться в Курскую область

По данным канала, группа из семи украинских военнослужащих на трех квадроциклах попыталась прорвать госграницу у населенного пункта Новый Путь. Там же они планировали установить мины. В итоге, как отметили в посте, четверо военных ВСУ были ликвидированы, еще трое получили ранения и отступили в сторону Сумской области. Помимо того, по данным SHOT, накануне вечером ВСУ обстреляли из трех танков населенный пункт Теткино в Курской области. Отмечается, что всего выпустили 15 снарядов.

ВСУ дважды за ночь попытались прорваться на территорию Курской области. Об этом 26 мая сообщил SHOT.

По данным Telegram-канала, группа из семи украинских военнослужащих на трех квадроциклах попыталась прорвать госграницу у населенного пункта Новый Путь. Там же они планировали установить мины.

В итоге, как отметили в посте, четверо военных ВСУ были ликвидированы, еще трое получили ранения и отступили в сторону Сумской области.

Помимо того, по данным SHOT, накануне вечером ВСУ обстреляли из трех танков населенный пункт Теткино в Курской области. Отмечается, что всего выпустили 15 снарядов.